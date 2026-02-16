¡Ni acabó la prepa! Leslie culpa a su madrastra de que no tratarla bien a ella ni a su padre
Desde que Natalia y Ricardo se juntaron, Leslie salió perdiendo pues por culpa de Natalia ell no pudo terminar la prepa; ahora se gana la vida como guardia de seguridad.
Mientras Natalia confiesa que ya no quiere estar al lado de Ricardo, Leslie, hija de Ricardo, entra a la clínica de emociones y cuenta que dejó la casa de Natalia y Ricardo porque tiene mala comunicación con ella. Revela que desde que Natalia llegó a la vida de su papá, no hace más que utilizarlo. Incluso, Leslie la responsabiliza de que ella no pudo terminar la prepa.