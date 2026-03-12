¡Lo pagó caro! Leticia dejó a sus hijos para seguir a un hombre

Leticia, hermana de Sonia, entra a la clínica de emociones para contar que la vida la ha tratado mal por haber abandonado a sus hijas con Sonia. Sonia abre el corazón y comparte lo que sufrió criando a sus sobrinos porque su hermana andaba brincando de cama en cama y de fiesta en fiesta. Leticia revela que su vida ha sido un infierno y explica que dejó a sus hijos para seguir a un hombre.