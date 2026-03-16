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¡Lorena no se explica cómo su hijo se volvió un ratero mañoso!

Lorena advierte que no encubrirá a la ladrona que anda con su hijo y les pone ultimátum para salirse de su casa. ¡Podrían enfrentar problemas legales!

El hijo de Lorena se enamoró de una ratera y le preocupa que él puede pagar las consecuencias; Lorena asegura que su hijo la ‘adoptó' por lástima, pero le da 24 horas para salirse de su casa, pues no va a encubrir a ninguna ladrona. Lorena dice que ella no le inculcó esas mañas a su hijo, quien está dispuesto ha hacer lo que sea para que Lorena no los corra de la casa.

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