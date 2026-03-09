Luis confirma que su novia sigue acostándose con su ex, un señor mayor que ella por casi treinta años

Luis, el novio de Alejandra no entiende por qué su ex sigue tan presente en su vida; sospecha que se siguen acostando. Además, asegura que la mamá de Alejandra es su tapadera para seguir viendo a Roberto. Luis confiesa sentirse decepcionado de Alejandra, por quien sentía amor puro. Alejandra revela que prefiere andar en el cocho de Roberto antes de andar con Luis en el metro. ¿Será que Luis tiene dignidad suficiente para dejar a Alejandra?