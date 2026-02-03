“Se iba, regresaba con un hombre, después con otro”, Marcos revela las cuestionables costumbres de su mamá
Aunque a Marcos le da vergüenza, revela que su mamá metía distintos hombres a su casa; Sara asegura que, gracias a eso, a Marcos nunca le faltó nada.
Marcos, hijo de Sara y hermano de Fernanda, llega a la clínica de emociones y alza fuerte la voz contra su mamá: ¡todo lo arruina! Sara le pide respeto, pero Marcos le asegura que no se lo merece. Mientras Marcos quisiera que Sara cambie, Sara se justifica diciendo que el papá de Marcos no fue bueno con ella, quien sólo quería formar una familia feliz. Marcos confiesa que su mamá metía hombres diferentes a su casa, pero Sara le dice que, gracias a eso, a él no le ha faltado nada.