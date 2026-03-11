¡Son enemigas! Obed ha vivido sometida por su mamá y ya no puede más

Obed ya no soporta a su mamá, pues es una señora chismosa que a cada rato la mete en problemas. Confiesa que ella creció en un ‘campo de guerra’, pues su mamá siempre ha sido problemática y no se explica por qué ella es así. Recientemente, la mamá de Obed fue diagnosticada con TLP, pero ¿esto justificaría sus actitudes? Ahora, Obed tiene problemas con su pareja por culpa de madre y relata uno de los episodios polémicos que vivió por su culpa.