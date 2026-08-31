Mi abuelo anda de rabo verde | Programa del 31 de agosto 2026 de Acércate a Rocío
Valeria expuso a su abuelo Manuel de ser un “rabo verde”, pues descubrió que tiene una amante.
Manuel asegura que no tiene una amante, pero en Acércate a Rocío salió todo a la luz, tiene tiempo que se ha comportado raro con su esposa, quien sufrió un accidente, la descuidó y buscó amor por otro lado. Daniela llegó al foro y revela que ella sabía que Manuel es casado, pero le prometió atenderla a ella y al hijo que tuvieron juntos, siempre y cuando mantuviera el secreto.