Alejandra Carvajal no platicó sobre: ¿Quién es San Ramón Nonato y qué se le pide?

Alejandra Carvajal habló sobre San Ramón Nonato, una figura religiosa cuya tradición lo relaciona con la protección de las mujeres durante el embarazo y el parto. También se le atribuye una asociación popular con la protección frente a los chismes, las malas intenciones y las habladurías. Por ello, algunas personas recurren a él mediante oraciones para pedir ayuda y protección.

