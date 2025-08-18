Es un manchado con su abuelo | Programa del 18 de agosto 2025

El hijo de María no entiende que su abuelo es una persona mayor a la que debe respetar y está cansada de aguantar las groserías de su hijo. Además, asegura que lo peor del caso es que Cuauhtémoc no quiere ir con un especialista en audición, pues dice que su problema es cosa de la edad y no vale la pena gastar en eso, aunque eso le genere problemas con su nieto y con más personas.