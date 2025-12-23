Su hombre la vuelve loca | Programa del 23 de diciembre 2025
Lo que comenzó como un conflicto sentimental terminó por convertirse en una historia marcada por violencia y un embarazo inesperado.
Entre acusaciones cruzadas, relaciones paralelas y un Armando ausente y en rehabilitación, Ana se encuentra en el centro de una tormenta que no solo afecta su futuro, sino también el de un bebé que viene en camino, mientras las madres de los involucrados protagonizan un enfrentamiento que parece no tener fin.