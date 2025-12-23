“Como mi vecina no pudo sola se tuvo que meter su mamá”; Ana señala que Paola no pudo sola
Ana defiende su relación con Armando y acusa a Paola de provocar la pelea y le hace una fuerte revelación a su madre.
Ana, de 21 años, se defiende de las críticas asegurando que proteger a su pareja no es estar “loca”, sino defender lo que considera suyo. La joven sostiene que el día de la pelea Paola fue quien dio el primer golpe y revela un secreto que cambia por completo la historia: está embarazada de Armando.