A mis hijas las acusan de rateras | Programa del 19 de agosto 2025
A las hijas de Silvana las acusan de rateras y ella estaría dispuesta a denunciarlas en caso de resultar culpables. ¿Serían capaces de robar 90 mil pesos?
TV Azteca
Silvana asegura que sus hijas le robaron todo su dinero a un muchacho que era su amigo y que acababa de cobrar un seguro de vida por 90 mil pesos. Ahora, Silvana quiere que paguen las consecuencias de lo que hicieron, pues ella no les enseñó a hacer eso. ¿En verdad serán culpables del robo?
Galerías y Notas Azteca UNO