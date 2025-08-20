Mi mamá me quitó a mi marido | Programa del 20 de agosto 2025
Lorena asegura que, entre Verónica y Mauricio, la corrieron de la casa y convencieron a su hijo de que la mala del cuento es ella y ahora no quiere verla.
TV Azteca
Lorena siempre supo a que su mamá le gustaba andar con muchos hombres y le gustaba ser ‘la otra'; asegura que, entre Verónica y Mauricio, la corrieron de la casa y convencieron a su hijo de que la mala del cuento es ella y ahora no quiere verla ni en pintura.
