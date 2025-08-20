inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Acércate a Rocío
Video

Mi mamá me quitó a mi marido | Programa del 20 de agosto 2025

Lorena asegura que, entre Verónica y Mauricio, la corrieron de la casa y convencieron a su hijo de que la mala del cuento es ella y ahora no quiere verla.

Acércate a Rocío
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Lorena siempre supo a que su mamá le gustaba andar con muchos hombres y le gustaba ser ‘la otra'; asegura que, entre Verónica y Mauricio, la corrieron de la casa y convencieron a su hijo de que la mala del cuento es ella y ahora no quiere verla ni en pintura.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×