Me arrebató a mis hijas por venganza | Programa del 21 de agosto 2025

Stephany no entiende por qué su suegra le tiene tanto odio y asegura que para ella siempre ha sido poca cosa; pero no le parece justo que también la separe de sus hijas sólo para desquitarse de ella. Además, dice que no ha denunciado a Eloísa y a Miguel porque tiene miedo de que llegue el D.I.F. y se lleve a las niñas y que alguien las maltrate; sin embargo, las niñas han sufrido violencia durante un largo tiempo.