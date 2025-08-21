inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Me arrebató a mis hijas por venganza | Programa del 21 de agosto 2025

Acércate a Rocío
TV Azteca

Stephany no entiende por qué su suegra le tiene tanto odio y asegura que para ella siempre ha sido poca cosa; pero no le parece justo que también la separe de sus hijas sólo para desquitarse de ella. Además, dice que no ha denunciado a Eloísa y a Miguel porque tiene miedo de que llegue el D.I.F. y se lleve a las niñas y que alguien las maltrate; sin embargo, las niñas han sufrido violencia durante un largo tiempo.

