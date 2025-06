Me enjaretó a mi papá | Programa del 25 de junio 2025

Aunque Erick es muy pobre, su hermana Ailín le enjaretó a su papá, mientras que ella dice que su padre se buscó lo que está viviendo, pues fue un mujeriego y ahora le pide que no se haga el santo. Ahora, Lupillo, el padre de Erick y Ailín pide que no lo traten mal, aunque no haya sido el mejor padre. ¿Quién debería cuidar a Lupillo?