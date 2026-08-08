Mi hermana me quiere para ella | Programa del 7 de agosto 2026

En este programa de Acércate a Rocío, salen a la luz fuertes conflictos alrededor de Flavio y su familia. Carmen expresa su molestia por la relación de su hermano, mientras Flavio y Magali hablan de su historia de amor. Además, Claudia revela que terminó su relación con Flavio por la intromisión de su excuñada y Belén denuncia un supuesto robo que habría ocurrido en medio de las diferencias familiares.

