"¡La volvería a echar de las greñas!”, Renata se arrepiente de haber presentado a Inés con su hermano

Renata advierte que, aunque Inés se arrastre y ande de rogona, su hermano no la quiere; asegura que la volvería la echar ‘de las greñas’ de su casa cada vez que sea necesario. Todo comenzó cuando Renata invitó a Inés a festejar su cumpleaños en su casa, pues eran amigas. Con el paso del tiempo, Inés mostró su verdadera personalidad. Eventualmente, Inés y el hermano de Renata se conocieron y comenzaron a salir, aunque a él no le gustaba tanto. Rocío contará una anécdota que dejará claro el nivel de toxicidad que había en la relación de Inés con el hermano de Renata.