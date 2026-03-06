¿No que no? ¡René quiere tener algo formal con la pareja de su sobrino!

René asegura que su hermana educó a un inútil, pues su sobrino David es un mantenido. Aunque su sobrino le consiguió trabajo, él no dudó en tirarle la onda a la mujer de su sobrino, Margarita. René revela que desde hace tiempo habla con Margarita, quien se desahoga de que David es un mantenido. Margarita confiesa que está muy confundida, pero revela toda la verdad sobre lo que tiene con René.