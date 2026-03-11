¡Es una mentirosa! Samantha desmiente las barbaridades de su hermana Alicia

Samantha, hermana menor de Alicia, revela que siempre ha sido problemática, mentirosa y de más, pero lo normalizaron durante la infancia. Además, Samantha desmiente las terribles barbaridades que su hermana Alicia ha dicho en el foro. Ante la engorrosa situación, Samantha asegura que está dispuesta a hacerse cargo de Alicia para que no siga lastimando a su familia. ¿Será la mejor solución?