¡Es una mentirosa! Samantha desmiente las barbaridades de su hermana Alicia
Ante la sarta de barbaridades que ha dicho Alicia en el foro, su hermana Samantha se ofrece para hacerse cargo de ella y no siga lastimando a su familia.
Samantha, hermana menor de Alicia, revela que siempre ha sido problemática, mentirosa y de más, pero lo normalizaron durante la infancia. Además, Samantha desmiente las terribles barbaridades que su hermana Alicia ha dicho en el foro. Ante la engorrosa situación, Samantha asegura que está dispuesta a hacerse cargo de Alicia para que no siga lastimando a su familia. ¿Será la mejor solución?