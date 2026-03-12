¡Ya no será niñera! Sonia está harta de que su hija le vea la cara

Sonia está cansada que su hija les vea la cara, a ella y a su hermana; advierte que está harta de ser su niñera y exige que se haga responsable de sus hijos. Además de que Sonia ha criado a sus nietos, cuenta que también tuvo que hacerse cargo de los hijos de su hermana, quien no dudaba en abandonar a sus hijos. Ahora, la hija de Sonia está repitiendo la historia que vivió con su hermana. Sonia revela que su vida se estropeó desde que apareció la amante de su esposo.