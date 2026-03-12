Yadira quiere denunciar a la libertina de su hermana por no cuidar a sus hijos

Yadira tuvo que dejar su vida de lado para mantener a los hijos de su hermana Brenda, quien ha sido una libertina teniendo hijos de uno y otro. Ya la tiene fastidiada y advierte que la va a denunciar aunque su mamá no quiera. Yadira se hace cargo de todos los gastos de la casa. Los hijos de Brenda le dicen ‘mamá' a su abuela, pues es quien convive con los hijos de Brenda.