Actor de ‘Mi Pobre Angelito’ es acusado de abuso sexual.

El film que contó cómo el pequeño Kevin MacAllister sobrevivió a solas en su casa luego que su familia lo olvide cuando se iban de vacaciones, terminó siendo un clásico para muchas generaciones.

De manera inevitable, sus intérpretes vieron un cambio notorio en sus vidas, aunque algunos terminaron siendo protagonistas de hechos tan desafortunados como es este caso con un actor de ‘Mi Pobre Angelito’ que ha sido acusado de abuso sexual.

Ya en el pasado otros actores de este film han estado involucrados en escándalos o situaciones polémicas. Para ello solo basta pensar en Macaulay Culkin que ha tenido una vida personal intensa y ha sido protagonista de varios hechos impactantes como por ejemplo su relación cercana con Michael Jackson que lo llevó hasta a ser testigo en un juicio que tuvo al cantante como acusado de abuso sexual.

El mismo crimen es la razón por la cual nos toca hablar de uno de los actores de ‘Mi Pobre Angelito’.

¿Quién es el actor de Mi Pobre Angelito acusado de abuso sexual? Devin Ratray, también reconocido por interpretar a Buzz MacAllister en la película, está enfrentando una acusación de parte de Lisa Smith, quien afirma que el actor abusó de ella en 2017.



Los hechos habrían sucedido en un departamento en New York en donde vivía Ratray y el caso ya está siendo investigado por las autoridades de ese estado. A su vez, la policía de la ciudad de New York ha afirmado que los casos de este tipo se toman “muy en serio” y ofreció su ayuda a Lisa para todo el proceso que ya se ha iniciado.



En declaraciones a un medio de Estados Unidos Smith dijo: “recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá".

Estos señalamientos salen a la luz al mismo tiempo que el actor está enfrentando una demanda por atacar físicamente a su novia, por lo que tiene cargos por violencia doméstica.

Con respecto a estas acusaciones, Ratray se ha declarado inocente y tiene una audiencia programada para el mes de octubre. A partir de este mes iremos teniendo más precisiones de este hecho que no va a pasar desapercibido tanto por los partes investigadores como por la misma prensa y el público.