Adan Terriquez defiende traje de charro rosa de Christian Chávez: “Sí hay mucho machismo en México”

Vaya polémica que rodea a Christian Chávez y, es que en uno de los conciertos de RBD, el cantante decidió portar un traje charro de color rosa, mismo que fue fuertemente criticado, asegurando que era una tremenda falta de respeto para la tradición charra mexicana, pero ¿cuál es la historia detrás del colorido y polémico traje? El reconocido diseñador Adan Terriquez, creador de la pieza, lo contó a Ventaneando.

La historia detrás del polémico traje charro rosa de Christian Chávez

¿Qué dijo Adan Terriquez?

El creador del controvertido traje de charro de Christian Chávez, Adan Terriquez declaró que “en realidad sí es un traje charro, tiene todos los cortes, tiene lo que lleva el pantalón que es súper apretado por las piernas, tiene la campana que va abajo para que entre el botín, lleva la botonadura charra, la chamarra es charra, el chaleco es charro, el moño es charro”.

“Yo creo que la gente está inconforme porque es hombre y lo usó en un rosa muy mexicano y muy fuerte. A mí me platicó Ana Bárbara que ellos coincidieron en un vuelo y comenzaron a platicar y a él le gustaban mucho los trajes que usa Ana Bárbara charros y le preguntó que quién se los hacía, entonces ella le dijo ‘me los hace Adan Terriquez y él está aquí en Los Ángeles’, le pidió mis datos y a mí me contactó la stylist de él y me mandó la idea de lo que quieren. Ellos quieren un rosa y me mandan la idea del bordado, entonces lo dibujamos aquí en el taller y todo se hizo por teléfono”, declaró el diseñador.

¿Cuánto cuesta un traje así? Al preguntarle a Adan Terriquez cuánto podría costar un traje como el que portó Christian Chávez, el diseñador declaró que “alrededor de unos 3 mil dólares el traje y aparte los accesorios”. Así mismo, recalcó que el trabajo salió en aproximadamente semana y media ya que él tiene mucho trabajo de otros artistas como Yuri y Ana Bárbara.

“Sí fue un trabajo extenuante pero el resultado fue increíble. Aquí se da uno cuenta que sí hay mucho machismo en México y en Estados Unidos”, finalizó.