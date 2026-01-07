Mujer logra subirse al metro lleno gracias a sus contorsiones: VIDEO

Las historias dentro del metro de la Ciudad de México tienen desde lo más increíble, grotesco y horrible… hasta lo más lindo y viral. Por ello este video ya se propagó de manera importante en redes como ‘X’. Por ello, vale la pena observar la manera en la que esta mujer se metió al vagón aunque presumiblemente no había oportunidad de subirse en ese turno.

¿Por qué esta mujer logró una hazaña en el metro?

La mayoría conoce lo terrible que es meterse a los vagones cuando este transporte de la CDMX está en la famosa hora pico. Por ello, los usuarios de las redes sociales están realmente impresionados por una acrobacia digna de contorsionista. Lo que queda claro es que esta mujer tenía la necesidad de subirse de manera inmediata al tren que en breve dejaría la estación correspondiente.

Quien grabó la escena, ve cómo una mujer tomó la decisión en su cabeza de subirse al metro. Aunque parecía que era físicamente imposible, poco a poco ideó el plan para meterse entre los cuerpos del resto de mujeres que ya tenían copado el respectivo vagón. Realmente parecía que se quedaría en un intento, pero se aferró a meterse incluso por debajo del resto de ciudadanas.

Primero, se percibe que trata de empujar a las demás personas, pero al ver que eso era un plan imposible, primero metió su bolsa por debajo de las usuarias del metro. Posteriormente, corrió la misma suerte con su cuerpo. Gracias los espacios que encontró entre las demás mujeres, poco a poco pobló dicha oportunidad y se subió cuando parecía algo totalmente imposible.

No importa el método, lo que importa es que logró subirse al metro. 👀 pic.twitter.com/Q8rU6koYlo — El CondeNado (@elconde_nad0) January 6, 2026

¿Qué dijeron las redes de esta mujer contorsionista del metro?

Aunque es cotidiano que tanto en los vagones de hombres y mujeres uno trate de meterse a la fuerza empujado al resto, aquí se notó un trabajo más especializado como el de una contorsionista. Es evidente que molestó a algunas usuarias para encontrar espacio, sin embargo su incorporación no se vio tan violenta como suele suceder, lo cual fue comentado a raudales en las cuentas/perfiles que compartieron el video.