Día de Muertos, sabores de temporada y emociones en La Granja VIP: esto se vivió hoy en Al Extremo
Las tradiciones mexicanas, los recuerdos de seres queridos y las sorpresas del espectáculo protagonizaron la emisión de hoy de Al Extremo.
En Al Extremo conocimos propuestas gastronómicas inspiradas en el Día de Muertos, recorrimos el desfile de la CDMX y el panteón de San Andrés Mixquic, donde las familias honraron a sus seres queridos. Además, Alex Garza, Vanessa Claudio y Carlos Quirarte compartieron recuerdos personales de esta celebración.