La Pura Sabrosura vista más de 22 guisados y tacos económicos; así se come en este mercado de la CDMX

La Pura Sabrosura llegó al Mercado Melchor Múzquiz, en San Ángel, para descubrir su oferta de tacos de guisado. El lugar cuenta con más de 22 preparaciones, con precios que van de los 13 a los 20 pesos por taco. Un mercado con más de 28 años de tradición que mantiene vivo el sabor de la comida popular en la Ciudad de México.