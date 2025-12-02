VIRAL: Aficionado de Las Chivas rompe su enorme pantalla luego de que Chicharito fallara el penal decisivo vs Cruz Azul

Por la noche de este domingo 30 de noviembre se disputó la vuelta de los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Las Chivas en un encuentro más que reñido, donde el conjunto celeste fue el vencedor 3-2, dejando a la afición rojiblanca con un amargo sabor de boca pues estuvieron muy cerca de pasar a la siguiente ronda.

Uno de los momentos más tensos fue cuando al minuto 83 Javier “El Chicharito” Hernández tuvo una oportunidad única al cobrar un penal cuando el partido se encontraba 2-2, donde podía sellar el pase de Chivas a Semifinales, pero su “interesante” manera de cobrar penales le hizo mandarla por los cielos despertando la tristeza y enojo de todos los chivahermanos que no olvidarán esa fecha en un buen tiempo.

¿Cómo fue que un aficionado de Chivas rompió su pantalla?

Instantes después de que el exjugador del Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen volara el penal que significaba el pase de Chivas a la gran Semifinal, un aficionado fue captado reaccionando violentamente contra su pantalla, desquitando toda su frustración, donde seguramente miles de aficionados se identificaron pues lo de Javier Hernández más que desafortunado, fue muy triste.

“Sin tele sin liguilla sin nada”, así fue como se nombró a este TikTok que en las últimas horas se ha vuelto viral, reflejando el desesperado momento que vive la afición de “El Rebaño”, dándonos otro meme a lo “Gonzalo” más.

“Que miedo vivir con alguien que no sabe controlar sus emociones. 🥺”

“Ya Gonzalo tus hijos te están viendo 🤣”

“y yo terminando de pagar la mía con esfuerzos 🥹”

“viste lo que provocaste chicharito dejaste una familia sin tele😡”

¿Cuáles fueron las reacciones a la falla de Chicharito?

En seguida las redes sociales se llenaron de memes, Tiktoks y demás comentarios donde el más señalado fue el jugador del dorsal número 14, quien de ser uno de los más grandes ídolos de Chivas e incluso máximo goleador de la Selección Nacional, hoy es referente de burlas.

Hasta su misma afición ya le ha pedido a Javier que se haga de lado por su bien y por el bien del club, donde jóvenes como Armando "Hormiga" González y compañía lo han dejado todo durante este torneo.

