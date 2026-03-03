Este es el postre típico delicioso que puedes comer en esta Cuaresma

Aunque existe un postre predilecto (dicho por los propios practicantes de esta tradición de la religión católica) para estas fechas, el arroz con leche se posiciona entre las otras opciones para endulzar los días de vigilia que tanto se mencionan en estos días. Y es que la Cuaresma lleva consigo ciertas prácticas, pero también pensamientos que van perfecto con este postre que es utilizado también en otras fechas.

¿Por qué se recomienda consumir arroz con leche en la Cuaresma?

El postre por excelencia de estos días es la capirotada, la cual produjo mucho contenido en redes sociales en las últimas horas. Por ello, para variar un poco y respetando lo que se festeja en muchos sectores de la población mexicana… el arroz con leche con un toque cremosito se asoma en el horizonte del sabor dulce del gusto.

En general este postre tiene la particularidad de ser económico en su elaboración, por eso tiene muchos sectores donde se comparte o se pone en venta. Allí la relación con las fechas destaca el ámbito de la sencillez. La elaboración con ingredientes como el arroz, leche y azúcar… se abrazan como conceptos acorde con el espíritu de sobriedad de estos tiempos.

Según los católicos, este tiempo se vive desde la perspectiva de la reflexión, la calma y la introspección. Ante eso, la sencillez, lo discreto o poco exuberante se busca incluso en el consumo de alimentos. Pero a continuación se dan los consejos sobre cómo preparar un rico arroz con leche.

¿Cómo se hace un rico arroz con leche para la Cuaresma?

Con la firme intención de concretar un arroz con leche cremosito, estos son los ingredientes y la preparación de este típico y rico postre.

Ingredientes - una taza de arroz, una taza de agua, un litro de leche entera, azúcar al gusto (de media a ¾ de taza), una rama de canela, una cucharada pequeña de esencia de vainilla, una lata de leche condensada (clave para la cremosidad) y canela en polvo para decorar.



Preparación -



1.- Lavar el arroz con los chorros de agua hasta que el líquido salga transparente.

2.- El arroz se coloca junto con la canela y la taza de agua en una olla mediana. Esto se hará a fuego medio y hasta que el agua se consuma casi por completo.

3.- Posteriormente se bajará el fuego al agregar poco a poco la leche. Esto se hará con un constante movimiento de la mezcla, pues se quiere evitar que se pegue el arroz. Así se hará durante 20 o 30 minutos.

4.- Con esto casi listo, se pondrá el azúcar, la vainilla y la leche condensada y se moverá hasta que se logre la consistencia deseada.

5.- Al final se retira la tira de canela y se deja reposar la mezcla unos minutos. Ya el consumo se hará en frío o caliente y se espolvorear la canela al gusto.