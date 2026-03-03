Conoce las 3 especias que cuidan la salud de tu corazón

Toda la vida se ha escuchado que la alimentación es clave para una buena salud. Sin embargo, muchas personas siguen sin prestar atención en qué consumen y cómo eso les es beneficioso o perjudicial. Por ello, se te comparte que estas 3 especias pueden ser clave para una correcta salud del corazón. Conoce cuáles son y cómo se pueden introducir en el diario.

¿Cuáles son las 3 especias que benefician la salud del corazón?

En general se piensa que una correcta alimentación trae consigo platillos sin sabor o menos ricos que otros, sin embargo los elementos naturales o propios de la cocina son buenos al utilizarse en comidas que resultan deliciosas. En este caso, estas son las 3 especias que ayudan al corazón.

Cúrcuma

El compuesto activo de la cúrcuma es la curcumina, la cual se conoce perfectamente por ser un poderoso antiinflamatorio. En ese sentido, la salud cardiovascular se ve beneficiada, pues la inflamación crónica se asocia con el endurecimiento de las arterias y otros padecimientos del corazón.

Canela

En este caso es probablemente la especia más estudiada respecto a la salud del corazón, pues contiene antioxidantes que reducen la inflamación y ayudan a la disminución de los niveles del colesterol LDL. Este precisamente es el colesterol “malo”, el cual se ve impactado si la canela se consume con regularidad.

Ajo

Según diversos estudios, el consumo regular de ajo, ayuda a mejorar los niveles del colesterol y reducir la presión arterial. Sus compuestos sulfurados favorecen la circulación y tienen propiedades antioxidantes, las cuales protegen el sistema cardiovascular del daño oxidativo.

¿Por qué estas especias ayudan a la salud del corazón?

Estas especias permiten que los alimentos tengan un sabor especial, por ello se explica que el beneficio del corazón llega precisamente de las sustancias antiinflamatorias y los antioxidantes que ayudan a proteger las arterias. Como ya se comentó, la circulación mejora y los niveles de colesterol los mantiene en un nivel saludable. Todo esto en combinación de un estilo de vida saludable.

Por ello, se invita a poner estos elementos de la siguiente manera en tu día a día: