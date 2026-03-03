Estos son los 5 alimentos que te ayudarán a dormir profundamente

Muchos siguen sin reconocer que su falta de sueño tiene relación con aspectos que la ciencia y su nexo con la nutrición podrían resolver. Y es que no se trata de temas de ansiedad o que debes cansarte para dormir… sino de complicaciones que se presentan ante dinámicas como tener el teléfono hasta el último suspiro antes de caer rendido. Por ello, estos alimentos se pueden volver tus aliados.

¿Cuáles son los alimentos que te ayudan a dormir?

Como consejos particulares, lo ideal es tener una cena al menos dos horas antes de acostarte y debe ser ligera. Estas comidas podrían ayudarte a conciliar mejor el sueño, tomando en cuenta que también debes evitar alimentos ultra procesados o con altos contenidos de azúcar. Estos regularmente provocan micro-despertares a lo largo de la noche.

Salmón o Atún - Estos son pescados grasos y tienen alto contenido de Vitamina B6. Estas son cruciales para la síntesis de las hormonas del descanso. Así… el sueño no tiene fragmentaciones y es totalmente continuo.

Avena - Tal vez esté asociado con el desayuno, sin embargo tiene alto contenido de melatonina para dormir mejor. Esto provoca que se produzca insulina, la cual ayuda al triptófano a entrar más sencillamente al cerebro.

Cerezas Ácidas - Aquí el truco sería tomar un jugo de este fruto natural sin azúcar, el cual se ha estudiado e indicado como un conciliador del sueño. Todo radica en que es uno de los pocos frutos a los que se les puede medir su melatonina.

Nueces de Castilla - Además del elemento clave para tener un sueño profundo, aportan el Omega-3. Esto facilita la relajación y ayuda a regular la respuesta del cuerpo ante el estrés.

Plátanos - Estos contienen triptófano y magnesio. Lo primero hace que el cuerpo produzca también serotonina y posteriormente melatonina. Mientras que el magnesio actúa como un relajante muscular.

¿Por qué estos alimentos ayudan a dormir profundamente?

Aquí, tal como se expuso en los alimentos claves, la situación esencial radica en la melatonina. Esta es la hormona encargada de regular los ciclos de sueño y vigilia. Aunque el cuerpo la produce de forma natural, aspectos como la luz (incluso de celulares o pantallas) pueden inhibir su liberación.

Por ello, tal como lo exponen los estudios de la National Sleep Foundation, estos alimentos producen melatonina u otros como el magnesio o el triptófano. Estos son fundamentales para provocar que el cerebro se “apague” y llegue a su fase de reparación profunda.