Coloca este té en tu cabello para nutrirlo y cubrir las canas; así se hace la mezcla

El tiempo no perdona y una de las situaciones que dejan en claro el paso de la edad son las canas que salen en la cabeza. Algunos realmente se conflictúan con este tema, por ello de forma natural se ofrece este remedio casero donde el té negro y el café son la solución. Así se prepara esta poderosa mezcla y también se te explica cómo aplicarlo para desaparecer el blanco de la cabeza y fortalecerlo al mismo tiempo.

Venga La Alegría | Programa 2 de marzo 2026 Parte 2 | Las fuertes quejas de Luz Elena en el Sin Palabras y mucho más

¿Por qué el té negro y el café quitan las canas?

Buscando la no exposición del pelo ante productos químicos que afectan o dañan la salud del mismo, se recomiendan estas fórmulas naturales que son menos violentas. Además, los ingredientes tienen la facilidad de conseguirse en cualquier lugar. En este caso, el té negro y el café ayudan a matizar las canas y darle un baño de color a las propias hebras blancas y así disimular un poco.

Los reportes indican que el té negro aporta muchos taninos, que provocan una mordiente natural, la cual fija el color. Además, la combinación con la cafeína provoca un baño de color que es temporal pero efectivo.

¿Cómo se prepara la mezcla de té negro y café?

Para empezar, se deben conseguir los ingredientes, los cuales son:

Dos tazas de agua

Tres bolsitas de té negro o dos cucharadas si son hojas

o dos cucharadas si son hojas Tres cucharadas de café soluble o café molido

Forma de hacerlo:

Se hierve el agua y se coloca el té negro

Se agrega el café y se revuelve bien. Si es café molido, se deja otros cinco minutos hirviendo

Posteriormente se dejará hervir la mezcla por completo

Y si se usó café molido o las hojas del té… se debe colar la mezcla

¿Cómo se coloca la mezcla de café con té negro?

Ya que la preparación se concretó según lo indicado, ahora toca aplicarlo en la cabeza con canas.

Por ello, se invita a poner estos elementos de la siguiente manera en tu día a día:

Primero lava tu cabello como regularmente lo haces… pero evita el uso de acondicionador

pero evita el uso de acondicionador Con un atomizador o con una brocha de tinte, coloca la mezcla en las raíces blancas, esto sobre tu cabello seco o ligeramente húmedo

esto sobre tu cabello seco o ligeramente húmedo En el tercer punto es necesario que des un masaje sobre el cuero cabelludo, asegurándote que las zonas blancas queden perfectamente cubiertas/empapadas

asegurándote que las zonas blancas queden perfectamente cubiertas/empapadas Después cubre tu cabeza con una gorra de ducha y deja actuar entre 45 y 60 minutos. Mientras más tiempo pase, más oscuro será el intenso del negro.

Mientras más tiempo pase, más oscuro será el intenso del negro. Y al final debes lavar con agua fría o tibia, evitando el champú las 24 horas siguientes.

Dependiendo la intensidad de negro que desees, puedes repetir el procedimiento de 2 a 3 veces durante la semana.