Conoce 3 opciones para convertir la cáscara de sandía en comida y no tirarla

En el presente el desperdicio ha sido bastante cuidado. Es decir, se trata de sacar lo mínimo que se pueda de los alimentos y tal como en este caso… se aprovecha lo que más se pueda de cada fruto. Por ello es muy interesante lo que se puede hacer con la sandía, esto de una parte específica de la “cáscara” que regularmente se tira al consumirse la pulpa roja.

¿Es posible comerse la parte blanca de la sandía?

Probablemente algunos ni siquiera recordaban que entre la parte roja y la cáscara verde hay una pequeña porción de fruto blanco. Justamente ese es el elemento que se podría reutilizar, pues es una fuente concentrada de citrulina, la cual es un aminoácido fundamental para la salud cardiovascular. El cuerpo puede convertirla en arginina, esto con el propósito de mejorar la circulación y la elasticidad de las arterias.

Por ello, se recomienda ampliamente lavar muy bien la parte exterior verde, esto para que al momento de cortar la zona blanca no haya nada sucio por ahí. Y para evitar complicaciones, un buen pelador tradicional podría quitar la cáscara y dejar solamente la parte blanquecina.

¿Cuáles son las 3 formas de comerse la parte blanca de la sandía?

Buscando participar de esta dinámica de nulo desperdicio de los alimentos, así se puede aprovechar lo balanco de este fruto.