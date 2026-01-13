Al Extremo | Programa 13 de enero del 2026

Disfruta de un programa lleno de diversión, información y entretenimiento de calidad, en el que disfrutarás de videos virales así como también podrás informarte de lo más reciente que ocurre en el mundo y contagiarte de la mejor actitud de nuestros conductores. En este programa el Chef Rahmar nos llevó al mejor lugar de mariscos en Tlalnepantla y El Diablo Becerril nos informó sobre un suceso trágico en la Ciudad de México.