Al Extremo | Programa 21 de abril del 2026

Disfruta de Al Extremo, el programa del 21 de abril de 2026 en el que tendrás la información más relevante que ocurre en México, gran entretenimiento en secciones como “Escuchamos, pero no juzgamos”, “Un bolillo pal susto” así como con los videos más virales, tendrás la mejor recomendación para comer tacos en la CDMX y conocerás los datos médicos detrás de la acción de “roncar” durante el sueño.