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Rahmar Villegas fue a la colonia Roma a probar un platillo típico de Yucatán

Rahmar Villegas antoja a todos los conductores de Al Extremo en su sección de La Pura Sabrosura, donde probó un exquisito platillo yucateco, no te pierdas esta delicia

En el programa de hoy de Al Extremo, Rhamar Villegas llegó a antojar a todos los conductores con su famosa sección de la Pura Sabrosura, no te pierdas esta delicia yucateca.

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