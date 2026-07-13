Al Extremo: gastronomía, MasterChef, salud y los sucesos que marcaron el día
La nueva emisión de Al Extremo reunió gastronomía, entretenimiento, salud y los acontecimientos más relevantes del día.
En al Extremo ofreció un recorrido por temas para todos los gustos. La Pura Sabrosura visitó las populares banderillas estilo coreano del Metro San Joaquín; Camila compartió su experiencia tras salir de MasterChef 24/7; Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre las fuertes lluvias y un incidente vial en Tlalnepantla; mientras Alejandra Carvajal presentó un reportaje sobre el TDAH y la importancia de su diagnóstico y tratamiento oportunos.