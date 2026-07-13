La Pura Sabrosura descubre las famosas banderillas coreanas del Metro San Joaquín

La Pura Sabrosura llegó a las afueras del Metro San Joaquín para probar unas de las banderillas estilo coreano más populares de la zona. Con precios que rondan los 50 pesos, el lugar también ofrece palomitas de pollo, papas fritas y papas a la francesa, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan un antojo rápido, abundante y lleno de sabor.

