Jorge “El Diablo” Becerril reporta atropellamiento tras persecución en Tlalnepantla

Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre las fuertes lluvias registradas en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, así como de un incidente vial ocurrido en Tlalnepantla. De acuerdo con el reporte, una persona fue atropellada durante una persecución que se prolongó por aproximadamente cinco kilómetros. Autoridades y servicios de emergencia acudieron al lugar para atender la situación e iniciar las investigaciones correspondientes.

