Camila confiesa que el perfeccionismo fue su peor enemigo en MasterChef 24/7

Camila compartió en Al Extremo su experiencia tras su paso por MasterChef 24/7, donde aseguró que este será el último reality de ese tipo en el que participará debido a la intensidad de la competencia. También reconoció que el perfeccionismo fue uno de los mayores obstáculos durante su desempeño y señaló que, en su opinión, Flor tiene grandes posibilidades de convertirse en la ganadora de la temporada.

