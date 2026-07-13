Camila confiesa que el perfeccionismo fue su peor enemigo en MasterChef 24/7
La exparticipante habló de los retos que enfrentó en la competencia y sorprendió al revelar que no volverá a participar en un reality similar.
Camila compartió en Al Extremo su experiencia tras su paso por MasterChef 24/7, donde aseguró que este será el último reality de ese tipo en el que participará debido a la intensidad de la competencia. También reconoció que el perfeccionismo fue uno de los mayores obstáculos durante su desempeño y señaló que, en su opinión, Flor tiene grandes posibilidades de convertirse en la ganadora de la temporada.