Se abriría un Registro Nacional de Infieles; esta es la propuesta que ya se hizo viral en redes

Vaya que las redes sociales traen sus gratas sorpresas todos los días, pues se está concretando un movimiento masivo para encontrar a los hombres infieles. Ante eso, las propias mujeres fueron las que organizaron un documento Excel para concretar el Registro Nacional de Infieles, el cual está recibiendo un gran apoyo. Entérate de la propuesta y de lo que está pasando.

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles?

Este documento tiene la intención de exhibir a todos los hombres que hayan tenido este tipo de actitudes y/o comportamientos en relaciones anteriores. Esto servirá como prevención para que las mujeres que busquen relación con algún involucrado en el listado, tomen sus debidas precauciones. El fenómeno ya se hizo tan grande, que el nivel de organización está sorprendiendo a propios y extraños.

El documento presumiblemente iniciado por algunas mujeres en Perú, es la continuación de una idea surgida en Chile, en la cual simplemente se quería identificar con nombres a estos personajes. Sin embargo, el trabajo de las peruanas lleva Fotografía, nombre y apellido, departamento y distrito, edad, redes sociales, estado de la acusación y la historia de la infidelidad.

Es decir, se busca que las personas tengan hasta cierto punto se oportunidad de réplica, pues se puede agregar información respecto a un caso donde se pueda ser culpable y acusado falsamente. Con esto, las redes sociales se están volviendo realmente locas.

¿Cómo están reaccionando las redes ante el Registro Nacional de Infieles?

En el ámbito del entretenimiento, hay una reacción de apoyo y adherencia a la tendencia. Incluso, se dice que los hombres en Perú ya contestaron con la Lista de Mujeres Infieles, llamada Candylandia. Sin embargo, hay otros que están criticando severamente lo ocurrido, pues se entra en temas sobre la difusión de información, imágenes y situaciones privadas que ponen en riesgo la integridad de los difundidos.

Ante eso, los críticos del trend hablan de los riesgos y también de las complicaciones generadas con la cultura de la cancelación. Aunque, cabe destacar que ya son 105 mil visualizaciones detrás del video compartido por este usuario.