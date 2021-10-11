Por infiel, termina humillado frente a mariachis. (VIDEO)

En redes sociales circula el video donde un hombre terminó humillado y con la cara cubierta de pastel en plena fiesta de cumpleaños de su novia, luego de ser exhibido por infiel.

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Por medio de la plataforma TikTok, se muestra cómo el novio infiel se quedó sin palabras luego de que sus mentiras fueran descubiertas; frente al mariachi y un reducido número de invitados, el hombre no hizo más que tratar de disimular la reciente humillación.

La humillación se hizo viral en redes sociales

El video se viralizó en redes sociales, pues el hombre infiel fue humillado por traicionar la confianza y el amor de su pareja.

Todo ocurrió durante un momento muy especial, pues era la fiesta de cumpleaños de la mujer; sin embargo la celebración terminó inmediatamente.

En tanto, los testigos de la escena solo se miraron unos a otros intentando disimular que no había pasado nada.

Como era de esperarse, el video se viralizó de forma inmediata en las redes sociales; los usuarios no dudaron en opinar sobre la situación.

Y es que mientras algunos felicitan a la novia por reaccionar de esta forma al engaño, otros más destacan la fuerza de voluntad de los mariachis al no reírse.

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