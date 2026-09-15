Alejandra Carvajal reporta: Charrería mexicana: la tradición que también conquistó a las mujeres

Alejandra Carbajal nos acerca a la charrería mexicana, una disciplina que reúne deporte, cultura y pasión por las tradiciones. Dentro de esta práctica, las mujeres han encontrado un espacio propio para mantener viva una tradición que forma parte de la identidad mexicana. La charrería fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2016.

