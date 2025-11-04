¿Cámara graba a un fantasma? Nadie sabe si el video es real o si es IA

Aunque los días donde este contenido sobresale entre el resto ya se terminaron, este video se viralizó en las redes sociales al mostrar la aparición de un ser muy extraño caminando en el patio trasero de un hogar. Allí se percibe una entidad humanoide pero que camina sin cabeza. Muchos no dan explicación de la evidencia y se preguntan qué tipo de aparición fantasmal-demoníaca se dio en esta casa.

Te puede interesar - Esta cámara grabó una clara aparición fantasmal.

Te puede interesar - ¿Cómo se concretó la grabación de esta niña en fábrica?

¿Dónde se grabó este video que graba una aparición fantasmal?

La pieza videográfica compartida por la cuenta de @mundodesconocido_2 no tiene un país de origen. Es decir, no hay una fuente conocida, pero muestra la aparición de una figura que parece ser un fantasma. Allí, lo curioso de la figura que aparece a la mitad de la noche es que parece un humano o posee silueta humanoide, sin embargo no tiene cabeza.

Sin más de 15 segundos de duración, las imágenes han causado un revuelo total. Y es que la silueta cruza de lado a lado su caminar, situación que también se vuelve bastante particular en la zona donde deberían ir sus pies. Estos no tiene forma de pie humano, sino parecen círculos negros.

A esta entidad o fantasma se le nota cruzar justo en la zona donde graba la cámara en un patio trasero y no se vuelve a saber nada más. Esto para concretar el debate acalorado en las redes sociales, pues hoy día ya se duda de todo lo que rodea el ambiente digital.

¿El video es real o tiene truco de edición?

Sin saber el origen de estas imágenes y con un análisis sin detalle, se entiende que este video es real. La discusión acalorada está en las redes, pero no se ve un truco de edición evidente. Sin embargo nadie se pone de acuerdo, pues incluso en la actualidad también se le puede atribuir algo así a los videos generados con la Inteligencia Artificial. Sin embargo, real o no, ya ganó viralidad y múltiples comentarios en la red.