De qué murió el actor James Ransone: la policía confirmó lo peor cuando llegó a su casa

Una terrible noticia vistió de luto a Hollywood tras confirmarse el fallecimiento de James Ransone, un exitoso actor de solo 46 años. Este hecho generó gran conmoción porque el actor había estado trabajando en nuevos proyectos, incluido el reciente estreno de "The Black Phone 2", pero también porque trascendió la versión oficial y es impactante porque todo apunta a que él mismo decidió terminar con su vida.

¿De qué murió James Ransone? Así encontraron su cuerpo

El reporte del condado de Los Angeles estableció que la causa oficial de la muerte de James Ransone sería un suicidio. Este terrible hecho habría acontecido la noche del pasado viernes 19 de diciembre, cuando se encontró el cuerpo.

Sobre las condiciones en las que se dio el hallazgo, se tipificó como causa tipo A "colgante" en la cobertura de su residencia, es decir, aparentemente el actor de "It: Chapter II" se ahorcó. La ficha del caso indica que las indagaciones siguen abiertas, pues está pendiente de investigación adicional.

El cuerpo de James Ransone habría sido encontrado en el cobertizo de su casa|Especial

Por otra parte, TMZ señaló que según los datos que recabaron, mediante una llamada del departamento de policía se habría descartado que el fallecimiento de Ransone se trate de un crimen por terceros.

La desgarradora despedida de la esposa de James Ransone tras su inesperada muerte

Apenas un par de horas después de que trascendió el trágico deceso del actor de Hollywood , Jamie McPhee, su esposa, le dedicó una emotiva carta de despedida. A través de su cuenta de Instagram publicó una fotografía de uno de sus embarazos en la que ambos aparecen sonrientes y recordó una plática que tuvieron antes de todo este dolor.

"Te dije que te he amado 1000 veces antes y sé que te volveré a amar. Me dijiste: 'necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo'. Tenías tanta razón. Gracias por darme los mejores regalos. Tú, Jack y Violet. Somos para siempre", escribió, haciendo referencia a sus hijos.

La esposa de James Ransone le dedicó una emotiva despedida|Instagram. @skippermcphee

En cuanto a los servicios funerarios, no se ha revelado si se llevarán a cabo de forma privada, ni tampoco se sabe si habra algún homenaje a James Ransone para que los fanáticos puedan despedirse. Los colegas del histrión también han sido muy cuidadosos con cualquier declaración.