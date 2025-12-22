Horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 22 de diciembre 2025, esto le depara a cada signo zodiacal; fortuna, amor o dinero.

Este es el horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 22 de diciembre de 2025; la experta ha revelado lo que le depara el destino a los 12 signos del zodiaco; así que, presta atención y ve si eres de las personas que tendrá dinero, amor, salud o mucha fortuna en algunos aspectos de sus vidas.

Lo que dice el horóscopo de Aries para hoy 22 de diciembre

Si tienes pareja es muy probable que en estos días se presenten celos provocados por una amistad, ya sea porque te anda metiendo algunas mentiras o porque tú no has puesto clara las cosas; antes de que todo se salga de control, hablen bien y tengan mucha comunicación.

Lo que dice el horóscopo de Tauro para hoy 22 de diciembre

No permitas que los cambios en tu zona de trabajo o en tu círculo de amigos te muevan tu entorno, la vida siempre es un constante cambio y debes aprender a fluir con estos. No te resistas y se el líquido en el agua, no el vaso.

Lo que dice el horóscopo de Géminis para hoy 22 de diciembre

La vida te pondrá en una situación un poco complicada, pero necesaria para que puedas evolucionar, además te hará saber quiénes son tus reales y quienes no. No mendigas atención, eres muy guapo o guapa para estar de migajero .

Lo que dice el horóscopo de Cáncer para hoy 22 de diciembre

Llegan grandes cambios para ti en trabajo o en negocios, y si te aplicas bien podrías terminar el año bien forrado de billetes, eso sí, no gastes tu dinero, mejor invierte para que crezca; en cuestiones de salud, atiéndete problemas renales o inflamaciones, bájale a la sal.

Lo que dice el horóscopo de Leo para hoy 22 de diciembre

Si tu pareja se está poniendo demasiado exigente con tu manera de ser, debes poner un alto, y sí cambiar algunos aspectos de tu vida, pero pon límites. Cuando te conoció ya eras así; y no debes olvidar que tú mi león, brilla porque eres el rey.

Lo que dice el horóscopo de Virgo para hoy 22 de diciembre

No dejes ni desistas de luchar por tus metas, no te desesperes porque las cosas no salen bien a la primera, recuerda que la constancia es la base del éxito, no temas porque ya se viene la buena y eso sí, deberás estar listo o lista para recibir todo lo bueno.

Lo que dice el horóscopo de Libra para hoy 22 de diciembre

Ese carácter medio fuerte que tienes y explosivo podría meterte en un problema, bájale a tu intensidad, no tomes decisiones en caliente, porque luego te arrepientes y debes saber que no todo debe salir como tú lo planeaste, fluye.

Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 22 de diciembre

Eres fuerte y optimista, eres de los pocos signos que se pueden caer mil veces y se levantan otras diez mil con una sonrisa. Esa fortaleza tuya es un don, pero también debes descansar el alma y el cuerpo.

Lo que dice el horóscopo de Sagitario para hoy 22 de diciembre

Es momento de sacar y poner las cosas en claro con una persona, pero también de hablar sin rodeos, y sin drama. No te hagas a la idea absurda ni tampoco te vayas por el camino negativo, porque muchas veces te adelantas y sufres después por cosas que ni pasan.

Lo que dice el horóscopo de Capricornio para hoy 22 de diciembre

Ya no debes aplazar las cosas ni dejarlas para después, hazlo hoy para que cierres el año bastante bien; recuerda que diciembre viene cargado de muchas decisiones importantes y deberás enfocarte en lo que realmente puedes sacar provecho.

Lo que dice el horóscopo de Acuario para hoy 22 de diciembre

Se ven días buenos, de esos que, aunque traigan algo de encierro o pausa obligada, te van a servir mejor para conocer mejor a tu familia y a las personas que están realmente de tu lado, valora a quienes sí te buscan y te dan paz.

Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy 22 de diciembre

No permitas que la mala vibra de algunas personas te arruinen el ánimo ni el día, aprende a disfrutar de la vida y a atender que sólo se tiene una vida para hacer lo que realmente amas; vive como si no existiera un mañana.

