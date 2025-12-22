Alfredo Adame REVELA lo que hará con los 2 millones de pesos que ganó en La Granja VIP

Después de 10 semanas por fin conocimos al GANADOR de La Granja VIP 2025, nada más y nada menos que Alfredo Adame, mejor conocido como el Golden Boy quien se llevó nada más y nada menos que 2 millones de pesos. Este triunfo fue dado a conocer a través de un espectáculo de drones, quienes revelaron que el creador del team El Muro se coronaría como el vencedor de esta primera temporada del reality show.

Mientras celebraba su triunfo una vez en el foro de La Granja VIP junto con Adal Ramones y Kristal Silva, el Golden Boy reveló qué era lo que planeaba hacer con los 2 millones de pesos: "Les voy a decir una cosa, de ese dinero parte va a ser para pagarle la carrera de abogado a mi nieto, y a mi nieta también para otras cosas".

¿Quiénes son los nietos de Alfredo Adame?

Alfredo Adame tiene dos nietos, hijos de su hija Vanessa. María José Adame es una de ellas, mientras que su nieto se llama Santiago. De los dos quien ha permanecido un poco más en el ojo público es María José, quien incursionó en el mundo del internet a través de una cuenta de TikTok.

¿Quiénes fueron los finalistas de La Granja VIP?

La Granja VIP 2025 tuvo 5 finalistas, quienes después de 10 semanas llegaron hasta la última gala del reality show, quienes fueron:



Kim Shantal

La Bea

Eleazar Gómez

César Doroteo

Alfredo Adame

En quinto lugar quedó La Bea, en cuarto Kim Shantal, en tercero César Doroteo y en segundo Eleazar Gómez.

¿Habrá otra temporada de La Granja VIP?

Sí, La Granja VIP 2026 está más que confirmada, pues fue a través de la gran final del reality show que se hizo OFICIAL la segunda temporada del reality que lleva a las celebridades a tener que convivir con poco más de 40 animales de granja, revolucionando el formato 24/7 en la televisión. Esta segunda edición de La Granja estaría llegando a tu pantalla el próximo 11 de octubre del 2026 .