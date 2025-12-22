Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 22 al 26 de diciembre: las predicciones que de Navidad

Mhoni Vidente lanzó sus horóscopos de la semana de Navidad. Sus predicciones abarcan del lunes 22 al viernes 26 de diciembre, por lo que será una etapa de transición, con energías que lo cambian todo.

Con la llegada del invierno y la influencia de Sagitario y Capricornio en este importante cambio de energías, algunos signos tendrán modificaciones en su personalidad y suerte, así como noticias relacionadas con la salud, el amor y el dinero. A continuación, cada una de las visiones, según la famosa astróloga.

ARIES

Es una semana para ver qué tienes que hacer en tu siguiente año, comenzando desde Navidad. Serán unos días tranquilos, aprovecha para organizarte y pensar en tu familia. Es momento del perdón y la reconciliación. Mhoni Vidente recomienda prender una veladora blanca y pedir.

TAURO

El jueves será tu mejor día, pero podrás notar cambios desde este lunes. Aprovecha las buenas energías para darte espacio para ti, regálate tiempo, un obsequio. Cuida lo que comes y prepárate para recibir un regalo de un nuevo amor.

GÉMINIS

Este año aprendiste a ser líder y te has fortalecido, ahora tienes que aprender nuevas habilidades relacionadas con las ventas. Organiza tu tiempo y piensa en invertir en ti, ¿un coche? Recibirás un regalo sorpresa y pasarás una semana llena de amor, así que acepta a aquellos interesados en ti. Ojo: tendrás un sueño revelador.

CÁNCER

Es una semana ideal para comenzar a planear tu 2026, porque las energías indican que los viajes serán los protagonistas. Así que no dejes que haya obstáculos: arregla papeles, ahorra y haz una lista. En el amor habrá encuentros íntimos, te buscará alguien que está muy interesado en ti.

LEO

Es una semana de buena suerte y brillo en tu energía. Tienes que aprovechar para arreglar tu espacio, tu casa, tu habitación; deshaste de las cosas que solo te están estorbando. Cuida tu sueño y lo que comes, no querrás ponerte débil y vulnerable para las enfermedades. En el amor, estás de suerte, podrías tener un anuncio importante relacionado con la paternidad/maternnidad.

VIRGO

Encontrarás finalmente la solución a tus problemas, ideal para cerrar el año con broche de oro, pero nada es gratis. Tienes que celebrar para ti y para los tuyos, no te limites y disfruta. Aunque quieres a tu familia, a veces se convierten en los primeros en críticas, así que debes ignorarlos. En la suerte estarás al máximo, anímate a hacer lo que tienes en la mente desde hace semanas.

LIBRA

Hay un premio mayor para ti. Según Mhoni Vidente , habrá estabilidad, dinero y mucho trabajo esta semana, así que debes aprovechar para hacer cuentes y administrarte para gastar en enero. Habrá una propuesta de amor verdadero, una sorpresa relacionada con un perfume y una noticia sobre tu crecimiento: tienes que prepararte con más conocimiento para el siguiente año.

ESCORPIO

Es una semana mágica para ti. No tienes que esforzarte de más, deja que los demás también aporten o, incluso, paga para que todo salga bien en la fiesta de Navidad. Tu tiempo también es importante. Tendrás un buen descanso en tus vacaciones, pero hay una persona del pasado que te puede desestabilizar, así que debes alejarte. En el amor, hay personas que tienen buenas intenciones y que te están buscando, dales una oportunidad.

SAGITARIO

Estás en la cima; disfruta, aprovecha las fiestas y saca toda esa alegría que te has guardado. Será una semana llena de planeación, así que no te frustres. Siéntate para planear tu 2026. Recibirás un buen regalo que te dejará contento. Hay personas que te aman y que quieren hablar contigo sobre los sentimientos verdaderos.

CAPRICORNIO

Inicias tu era, así que las energías positivas están sobre ti y debes aprovecharlo. Te la pasarás de lo mejor esta semana. Eso sí, debes cuidarte del mal de ojo y, sobre todo, de tu salud. Aunque son fechas familiares, debes saber a quién le cuentas tus planes, a veces son ellos quienes no te apoyan.

ACUARIO

No te detengas, sigue avanzando. Todos los planes que comenzaste hace unos días debes culminarlos y hacerlos de una vez por todas antes de que acabe el año. Tu mejor día es el miércoles y puedes atraer el dinero, las sorpresas y la fiesta.

PISCIS

Concéntrate esta semana y pide a Dios tus deseos. Serán días mágicos y recibirás regalos que no esperabas. Estarás muy ocupada(o), pero no debes descuidar de ti y tu salud. Limpia tu casa de la mala energía que has acumulado. Ahora es momento de poner atención en ti, esto hará que vuelva la estabilidad y la armonía en tu vida.