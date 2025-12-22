¿Olivia Rodrigo y su novio Louis Partridge terminaron? Esto se sabe

Olivia Rodrigo y su novio, Louis Partridge , terminaron su relación después de dos años. Así lo reportaron varios medios internacionales este domingo, dejando un fuerte vacío entre los fans.

De acuerdo con reportes de The Sun, la pareja de famosos tomó la decisión de ir por caminos separados hace dos semanas, a unos días de Navidad.

Testigos aseguraron haber visto destrozada a la cantante estadounidense en una fiesta navideña en Londres, organizada por la cantante Lily Allen. Una fuente explicó: “Formaban una pareja tan encantadora que las personas que los conocían se sorprendieron cuando se enteraron”.

Olivia Rodrigo y Louis Partridge se conocieron en 2023.|(X)

Asimismo, se dice que la intérprete de Deja Vu se abrió con sus amigos y recibió apoyo durante la reunión, pero las últimas semanas han sido “muy duras para ella”.

El portal de chismes Page Six intentó comunicarse con los representantes de ambos famosos, pero ninguno respondió.

Olivia Rodrigo confirmó su relación con Louis Partridge en 2024.|(Instagram @oliviarodrigo)

La triste noticia llegó unos meses después de los rumores de que Louis y Olivia estaban pensando en casarse.

Quién es Louis Partridge, el ahora exnovio de Olivia Rodrigo

Louis Partridge es un actor británico de 22 años, conocido por su papel en Enola Holmes, la película de Netflix que protagonizó junto a la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown. Según Sensacine, también ha participado en proyectos como Jay Kelly, La Casa Guinness, Observada y Amazon Adventure.

Conoció a Olivia Rodrigo en octubre de 2023, durante una fiesta de Halloween en Londres. Según informes, ambos fueron presentados por amigos en común y, desde entonces, quedaron flechados. Su relación quedó confirmada cuando aparecieron juntos en la alfombra roja del estreno de la película Disclaimer, en el Festival de Cine de Venecia en 2024.

Quiénes han sido los novios de Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo ha sido muy discreta con su vida personal; sin embargo, se sabe de varias citas y relaciones cortas que ha tenido. Elle señala que su primer romance fue Ethan Wacker, a quien conoció en Bizaardvark, un show de Disney. Posteriormente, se enamoró de los siguientes chicos: