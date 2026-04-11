Del fósil a la moda: Desarrollan cuero de lujo inspirado en el T-Rex

La industria de la moda podría encontrarse frente a un cambio histórico gracias al desarrollo de un material inspirado en el Tyrannosaurus rex, el cual fue creado mediante ingeniería de tejidos y proteínas reconstruidas a partir de fósiles. Este proyecto busca ofrecer una alternativa sostenible al cuero tradicional, lo que ha reducido el impacto ambiental evitando el uso de piel de animal.

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Cómo se crea el cuero inspirado en el T-Rex

El material se produce a partir de fragmentos de colágeno encontrados en fósiles de dinosaurios, fósiles de dinosaurios, proteína clave en la estructura del cuero. A partir de estos restos, los científicos fueron capaces de reconstruir secuencias mediante biotecnología y modelado, logrando células capaces de producir un material similar al cuero tradicional.

Este proceso se realiza dentro de laboratorios mediante cultivos celulares, lo que permite obtener un material de alta durabilidad sin la necesidad de sacrificar animales. De acuerdo con los desarrolladores, el objetivo es crear una opción biodegradable que permita la conservación y la textura del cuero tradicional.

¿Es realmente cuero de dinosaurio?

A pesar de que el concepto ha generado gran interés, algunos científicos señalan que no existe ADN completo de T-Rex disponible, ya que el material genético se degrada con el paso de millones de años. No obstante, han logrado desarrollar una base en fragmentos de proteínas fósiles y modelos sintéticos que permiten recrear una estructura funcional similar al cuero.

Moda sostenible y biotecnología

Sin lugar a dudas, este proyecto representa un claro ejemplo de cómo el uso de biotecnología puede ayudar a desarrollar nuevos materiales con menor impacto ambiental. Este tipo de innovaciones busca reducir la dependencia de la ganadería y de procesos tradicionales que pueden ser contaminantes.

Es importante señalar que, a pesar de que el concepto sigue en fase experimental, especialistas consideran que podría abrir la puerta a una nueva generación de textiles sostenibles para la industria de la moda y el diseño.