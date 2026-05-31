El secreto para preparar arroz con leche al estilo MasterChef 24/7
Si quieres disfrutar de un antojo dulce y al estilo MasterChef 24/7, toma nota.
Después de varios días marcados por la presión de los retos y la incertidumbre rumbo al domingo de eliminación, los participantes de MasterChef 24/7 disfrutaron de una jornada mucho más relajada dentro del Mundo MasterChef. Entre conversaciones, risas y momentos de convivencia, Flor decidió consentir a sus compañeros con uno de los postres más tradicionales de la cocina mexicana: arroz con leche.
Lo que parecía una preparación sencilla terminó convirtiéndose en uno de los platillos más comentados. Y es que, aunque cada familia tiene su propia versión de este clásico, la receta de Flor llamó la atención por una característica muy particular: su consistencia.
Mientras algunos prefieren el arroz con leche cremoso y abundante en líquido, Flor optó por cocinarlo durante más tiempo para obtener una textura más firme. El resultado fue un postre mucho más compacto de lo habitual, algo que ella misma reconoció al asegurar que le había quedado un poco "durito".
El arroz con leche al estilo MasterChef 24/7 que triunfó entre los cocineros
Lejos de ser una crítica, la textura terminó conquistando a varios de sus compañeros. De hecho, Ramahá encontró una manera muy peculiar de describirlo y lo bautizó como un auténtico "dulce de arroz", haciendo referencia a su consistencia más espesa y concentrada.
Uno de los comentarios que más emocionaron a Flor llegó por parte de Luis. Tras probarlo, el participante aseguró que el postre le recordó inmediatamente a los sabores de su hogar.
"Sí sabe a comida de mi casa", le dijo, dejando claro que más allá de la técnica o la presentación, el arroz con leche había logrado despertar un sentimiento de nostalgia que pocas recetas consiguen provocar.
Según lo que mostraron los participantes, el secreto de esta versión del arroz con leche estuvo precisamente en cocinarlo hasta reducir parte del líquido, permitiendo que el arroz absorbiera mejor los sabores y adquiriera una textura más consistente. Esa característica fue la que terminó diferenciándolo de otras preparaciones más tradicionales.
La prueba definitiva llegó cuando Luis, después de terminar su porción, le pidió a Flor que preparara más. Ramahá también aseguró que, pese a lo compacto del resultado, el postre le había gustado bastante.